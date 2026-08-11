Mülakat Mağdurlarına PİKTES Çözümü - Son Dakika
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Mülakat Mağdurlarına PİKTES Çözümü

Mülakat Mağdurlarına PİKTES Çözümü
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Eğitim-Bir-Sen, mülakat mağduru öğretmenler için PİKTES projesi ile çözüm getirileceğini duyurdu.

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, mülakat mağduru öğretmenlere yönelik çözümün PİKTES projesi üzerinden sağlanacağını ileri sürerek, başvuruların 14 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Yavuz, "Önce PİKTES, üç ay sonra MEB kadrosu" dedi.

Talat Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aylar süren çözüm arayışı, eylemler ve görüşmelerin ardından mülakat mağduru öğretmenler için yeni bir adım atıldığını bildirdi.

Çözümün PİKTES projesi üzerinden hayata geçirileceğini belirten Yavuz, başvuruların 14 Ağustos'ta başlayacağını ifade etti.

Sürece katkı sunanlara teşekkür eden Yavuz, özellikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti.

Yavuz, paylaşımında "Hayırlı olsun. Önce PİKTES, üç ay sonra MEB kadrosu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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