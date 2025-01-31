Mülakat Mağduru Öğretmenler Bakanla Görüştü - Son Dakika
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Mülakat Mağduru Öğretmenler Bakanla Görüştü

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Ataması yapılmayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile görüştü, hukuki süreci bekleyecekler.

31.01.2025 18:30
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan "mülakat mağduru" ataması yapılmayan öğretmenler, bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü. Heyette yer alan Sevgi Süle, görüşmenin içeriğine dair, "Sayın Yusuf Tekin, 'Artık iş davada. Benim yapabileceğim bir şey yok. Dava sonucunu bekleyeceksiniz. Siz yüzde yüz haklı da olsanız, ben artık bir şey yapamam' dedi. İşi Adalet Bakanlığı'na attı" ifadelerini kullandı.

25 Ekim'de mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra kitlesel protestolar gerçekleştirip, mülakat puanlarında şehirden şehre farklılık gösteren kriterlerin uygulandığını söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatan ve kendilerine "mülakat mağduru" ataması yapılmayan öğretmenler diyen eğitimciler bugün Milli Eğitim Bakanı ile görüştüler.

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu'ndan Sevgi Süle ve Sevda Kaya 15 dakika süren görüşmenin içeriğini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"Elimizdeki ıslak imzaları sunduk"

Mülakat sonuçlarına ilişkin 4 Kasım 2024 tarihinden bu yana eylemde olduklarını hatırlatan Sevgi Süle şunları söyledi:

"Burada 13 gün eylem yaptık. Bizim talebimiz, Yusuf Tekin ile görüşmekti. Bugün bu görüşmeyi sağladık. Ancak Bakan'ın görüşmeleri olduğu için görüşme çok da uzun sürmedi. Elimizdeki ıslak imzalı tutanakları sunduk. Bizzat Bakan'a söyledim. 'Bu belgelere nereden ulaşıyorsunuz?' diye sormuştunuz, bu belgelere mahkemelerden ulaştık diye söyledim. Sayın Yusuf Tekin, 'Artık iş davada. Benim yapabileceğim bir şey yok. Dava sonucunu bekleyeceksiniz. Siz yüzde yüz haklı da olsanız, ben artık bir şey yapamam' dedi. İşi Adalet Bakanlığı'na attı. Bizim de davaları beklemekten başka bir çaremiz yok gibi duruyor."

"Bakan, yargının kararı neyse onu uygulayacağını söyledi"

Sevda Kaya ise mülakat sonuçlarına ilişkin bugün bir yürütmeyi durdurma kararı geldiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde Bülent Bey ile de bu konuyla alakalı konuştuk. Çok yardımcı oldu. Yürütmeyi durdurma kararının çıkmasının olumlu olduğunu ve bu şekilde devam ederse de sürecin bizim açımızdan tekrardan mülakata girmek için olumlu gelişeceğini söyledi. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, Bakan Yusuf Tekin ile görüşmeyi sağlamaktı. Gönül isterdi ki daha fazla görüşebilelim. Bakan, yüzde yüz haklı olsak da bir şey yapamayacağını, yargının kararı neyse onu uygulayacağını bizzat kendisi söyledi."

Kaynak: ANKA

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