Mülkiyet Hakları Endeksi’nde Türkiye’nin Puanı Düştü

29.04.2026 07:29
Türkiye, Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi’nde 2016’da 5,195 olan puanını 2025’te 4,053’e düşürdü. Uzun vadeli yabancı yatırım için hukuk ve yargı bağımsızlığı şart.

Ekonomide güçlü vurgular yapılmasının iyi ve kötü yanları var. Pozitif beklenti yaratırken, içerik zayıflığını örtme algısı oluşturuyor. Dün açıklanan teşviklerden ihracatta vergi indirimi kısa süreli etkili olabilir. Temel çözüm denge kuru ve rekabet gücüdür. Yabancı yatırım için uzun vadeli sermaye gerekir; bu da uluslararası kurum raporlarına bağlıdır. Üç büyük rating kuruluşu Türkiye’yi spekülatif seviyede değerlendiriyor.

Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi (IPRI) 2025 raporuna göre Türkiye’nin puanı 126 ülke içinde 2016’da 5,195 iken 2025’te 4,053’e geriledi. Endeks; hukuki-siyasi ortam, fiziksel ve fikri mülkiyet haklarını ölçüyor. Dubai ve bazı gelişmekte olan ülkelerde mülkiyet güven endeksi daha yüksek. AB raporları da yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve kayyum sorununu eleştiriyor. Uzun vadeli yabancı yatırım için demokratik parlamenter sisteme dönüş, bağımsız yargı ve kurumsal devlet şart.

Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
07:03
Emlakta yeni dönem Güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz’da başlıyor
Emlakta yeni dönem! Güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz'da başlıyor
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
02:25
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
01:20
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
