Mülkiyet Hakları Endeksi’nde Türkiye’nin Puanı Düştü

Ekonomide güçlü vurgular yapılmasının iyi ve kötü yanları var. Pozitif beklenti yaratırken, içerik zayıflığını örtme algısı oluşturuyor. Dün açıklanan teşviklerden ihracatta vergi indirimi kısa süreli etkili olabilir. Temel çözüm denge kuru ve rekabet gücüdür. Yabancı yatırım için uzun vadeli sermaye gerekir; bu da uluslararası kurum raporlarına bağlıdır. Üç büyük rating kuruluşu Türkiye’yi spekülatif seviyede değerlendiriyor.

Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi (IPRI) 2025 raporuna göre Türkiye’nin puanı 126 ülke içinde 2016’da 5,195 iken 2025’te 4,053’e geriledi. Endeks; hukuki-siyasi ortam, fiziksel ve fikri mülkiyet haklarını ölçüyor. Dubai ve bazı gelişmekte olan ülkelerde mülkiyet güven endeksi daha yüksek. AB raporları da yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve kayyum sorununu eleştiriyor. Uzun vadeli yabancı yatırım için demokratik parlamenter sisteme dönüş, bağımsız yargı ve kurumsal devlet şart.