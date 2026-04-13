Bodrum Mumcular Kadın Mahalle Meclisi'nde Yeni Dönem Sözcüleri Belirlendi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Mumcular Kadın Mahalle Meclisi tarafından düzenlenen kadın buluşmasında yeni dönemde görev alacak sözcüler belirlendi.

Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum'dan Türkiye'ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor" projesi kapsamında "Söz Benim!" sloganıyla kurulan kadın mahalle meclisleri ile kadınlar kent yönetiminde söz sahibi olmaya devam ediyor.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Temsilcisi Figan Erozan ve Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinin öncülüğünde Mumcular Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, Mumcular ve çevre mahallelerden 60 kadın katıldı. Buluşmada, kadın meclisinin yeni dönemde faaliyetlerini yürütmek üzere Ayşegül Aşık, Emine Akbaş, Gülşen Tan, Mine Çelik ve Şeyma Korkmaz sözcü olarak görev aldı.

Buluşmada ayrıca Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm personeli de yer aldı. Programda katılımcıların ilettiği istek, talep ve çözüm önerileri kayıt altına alındı.