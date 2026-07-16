Muğla Planlama Ajansı, Çin'de Yerel Kalkınma ve Planlama Modellerini İnceledi - Son Dakika
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Muğla Planlama Ajansı, Çin'de Yerel Kalkınma ve Planlama Modellerini İnceledi

16.07.2026 11:05  Güncelleme: 12:25
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Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUPA, Çin'de düzenlenen 'Seminar on News Officials and Journalists from the Global South' programına katılarak kamu politikaları, yerel kalkınma ve planlama alanındaki uluslararası uygulamaları yerinde inceledi. Edinilen deneyimlerin Muğla'nın planlama çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Muğla Planlama Ajansı (MUPA), Çin'de düzenlenen "Seminar on News Officials and Journalists from the Global South" programına katılarak kamu politikaları, yerel kalkınma ve planlama alanındaki uluslararası uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Muğla Planlama Ajansı (MUPA), "Seminar on News Officials and Journalists from the Global South" programına katıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, Küresel Güney ülkeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliklerinin geliştirilmesi ve halklar arasındaki etkileşimin artırılması hedeflendi. Program kapsamında kamu yönetimi, kalkınma politikaları ve yerel planlama alanındaki uygulamalar ele alındı.

KAMU POLİTİKALARI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MASAYA YATIRILDI

Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda kamu iletişimi, kalkınma politikaları, dijital dönüşüm ve uluslararası iş birliği başlıklarında sunumlar yapıldı. Farklı ülkelerden katılımcılar, kamu yönetimi ve kalkınma alanındaki deneyimlerini paylaşırken, ortak sorunlara yönelik çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Seminer kapsamında Yinchuan ve Minning Town'a düzenlenen saha ziyaretlerinde planlı kalkınma anlayışının uygulamadaki sonuçları yerinde incelendi. Uzun vadeli kamu politikalarının bölgesel gelişim ve kırsal dönüşüm üzerindeki etkileri değerlendirilirken, yerel yönetimlerin uygulamaları ve kalkınma modelleri yakından gözlemlendi.

DENEYİMLER MUĞLA'DAKİ PLANLAMA ÇALIŞMALARINA KATKI SUNACAK

Program süresince edinilen bilgi ve deneyimlerin, Muğla Planlama Ajansı tarafından yürütülen veri temelli planlama, araştırma ve politika geliştirme çalışmalarında değerlendirilmesi hedefleniyor. Farklı ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesiyle elde edilen kazanımların, Muğla'nın yerel kalkınma vizyonuna ve planlama çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Planlama Ajansı, Çin'de Yerel Kalkınma ve Planlama Modellerini İnceledi - Son Dakika

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