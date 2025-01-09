Muradiye'de Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ünseli Mahallesi'ndeki yol kontrolleri sırasında durdurdukları otobüste arama gerçekleştirdi.
Kontrollerde, muavin kıyafeti giydirilmiş 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Bunun üzerine gözaltına alınan E.T. ve M.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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