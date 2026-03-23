Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Görecek Mahallesi'nde E.S'nin idaresindeki 65 EV 301 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muradiye'de Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
