 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muradiye Kaymakamlığı SYDV Aşevinde Günlük Bin Kişilik Sıcak Yemek Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi

Muradiye Kaymakamlığı SYDV Aşevinde Günlük Bin Kişilik Sıcak Yemek Hizmeti

Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki aşevinde ihtiyaç sahipleri için günlük bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek hazırlanıyor. Aşevinde hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Vatandaşlar, bu hizmetin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek teşekkürlerini iletiyorlar.

Muradiye Kaymakamlığı SYDV Aşevinde Günlük Bin Kişilik Sıcak Yemek Hizmeti
12.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:20
Abone Ol

Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki aşevinde ihtiyaç sahipleri için günlük bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek hazırlanıyor.

Kaymakamlık SYDV'de sosyal yardım inceleme görevlisi Aydın Çetintürk, aşevinin yaklaşık bine vatandaşa her gün sıcak yemek hizmetinde bulunduğunu söyledi.

Usta aşçıların ellerinde hijyen kurallarına uyularak hazırlanan sıcak yemeklerin ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırdıklarını bildiren Çetintürk, "Günde bir öğün, üç çeşit yemek hizmeti sunulmaktadır. Mevsimine göre meyve de verilmektedir." dedi.

Vatandaşlardan Yıldız Sakin ise on yıldır engeli nedeniyle yemek yapmakta güçlük çektiğini anlattı.

Verilen hizmetin kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran Sakin, "Allah razı olsun. Her gün üç çeşit yemek geliyor. Yemeklerden de çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Şevket Demir de kendisinin 74, eşinin de 70 yaşında olduğunu, artık yemek yapamadıkları belirterek, yemek hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kaymakamlık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muradiye Kaymakamlığı SYDV Aşevinde Günlük Bin Kişilik Sıcak Yemek Hizmeti - Son Dakika


16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız

Son Dakika
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 16:55:38. #1.11#
SON DAKİKA: Muradiye Kaymakamlığı SYDV Aşevinde Günlük Bin Kişilik Sıcak Yemek Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement