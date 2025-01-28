Muradiye Şelalesi'ne Kışta Yoğun İlgi - Son Dakika
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Muradiye Şelalesi'ne Kışta Yoğun İlgi

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Muradiye Şelalesi, kış aylarında da ziyaretçi akınına uğrayarak doğal güzelliğiyle büyülüyor.

28.01.2025 09:43
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Muradiye Şelalesi'ne büyük ilgi

BİTLİS - Van'ın Muradiye ilçesinde her mevsim olduğu gibi kış aylarında da cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, yurdun dört bir yanında ziyaretçi akınına uğruyor.

Kışın donmuş görüntüsü yazın ise gürül gürül akan suyuyla büyük ilgi gören şelale, bu mevsimde de yoğun ilgi görüyor. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine tatminsiz bir görüntü oluşturuyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

Kastamonu'dan gelen Saim Gürel isimli ziyaretçi, "Ailece buraya geldik, böyle bir doğa harikası hiçbir yerde yoktur. Muhteşem bir görüntü, ilk defa Muradiye Şelalesi'ni görüyorum. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muradiye Şelalesi'ne Kışta Yoğun İlgi - Son Dakika

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