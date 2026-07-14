Murat Beşikci Akdeniz Kaymakamlığına Atandı

Akdeniz Kaymakamlığına atanan Murat Beşikci görevine başladı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Akdeniz Kaymakamlığı görevine atanan Beşikci, kurum amirleri tarafından karşılandı.

Beşikci, Kaymakamlığın yanı sıra Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, ilçenin kalkınması ve Akdeniz halkının refahı için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Vatandaş memnuniyeti ve kamu yararı gözetilerek çalışmaların yürütüleceğini ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Görev süremiz boyunca toplumun tüm kesimlerine temas eden ve ayrım gözetmeksizin hizmet üreten bir anlayışla hareket edeceğiz. Bu süreçte Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Adil, şeffaf ve kaliteli bir hizmet vizyonuyla hem kaymakamlık hem de belediye ekibimizle Akdeniz için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız."