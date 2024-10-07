Murat Boylu'ya Veda Töreni

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Yargıtay üyeliğine seçilen Murat Boylu için veda töreni düzenlendi.

Adliyede düzenlenen törende Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığına atanan Hazar Turan Alim'i tebrik etti.

Boylu, 2018 yılında aldığı emaneti ehline teslim etmenin rahatlığını yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kıymetli başkanıma başarılar diliyorum, emek verdiğim, hizmet ettiğim adliyemizi bundan sonra daha iyi bir noktaya getirecek olmasına şüphem olmayan çok kıymetli dostum, arkadaşım Hazar Turan Alim'in bu görevi layıkıyla yerine getireceğine şüphem yoktur. Ne zaman destek isterse yanında olacağım. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olmak çok onurlu bir görev, bu göreve daha da onur katacağından eminim."

Hazar Turan Alim de koltuğu kimden devraldığının önemli olduğunu dile getirerek, "Herhangi birisinden değil, tanımaktan onur duyduğunuz, bütün yargı camiasının aynı kanatta olduğu Murat Boylu Bey gibi hakka hukuka riayet eden, meslektaşlarına çözüm üreten Beyefendi'den devir almak ayrıca bir sorumluluk, omuzlarımızdaki yük artmış oluyor. Murat Boylu Bey'e teşekkürü borç biliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Murat Boylu'ya hediye takdiminin ardından tören sona erdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, 10. Hukuk Dairesine görevlendirilmişti.