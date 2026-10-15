Murat Boz, İstanbul Sarıyer\'de sağanakta stüdyoda mahsur kaldı, botla tahliye edildi

SARIYER'de sağanak nedeniyle çekim için bulunduğu stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla tahliye edildiği anları sanal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz" notuyla paylaştı.

Ayazağa Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle şarkıcı Murat Boz'un çekim için bulunduğu stüdyo ve çevresini su bastı. Boz, çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek, sanal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini belirten Boz, yetkililerden tahliye için destek istedi.

Boz, daha sonra sanal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz" notuyla bir görüntü paylaştı. Botla tahliye sırasında kaydedilen görüntülerde, suyla kaplı çevre ve sırtında "Polis Dalgıç" yazılı kıyafet bulunan görevli yer aldı.