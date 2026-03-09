Murat Çalık 355 Gün Sonra İlk Kez Hâkim Karşısında - Son Dakika
Murat Çalık 355 Gün Sonra İlk Kez Hâkim Karşısında

09.03.2026 17:49  Güncelleme: 18:09
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında açılan ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bulunduğu 402 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri’de yapıldı. Duruşma öncesi Silivri’de bulunan Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, oğlunun durumunun iyi olduğunu belirterek, “Çok şükür. Allah’ın izniyle savunmasını yapacak. Bekliyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında açılan ve 106'sı tutuklu toplam 402 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yapıldı. Sanıklar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer alıyor.

Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlanan davada, mahkeme sürecinde sanık savunmalarının nisan ayı sonuna kadar devam etmesi öngörülürken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunmasını 13. sırada yapacağı bildirildi.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Murat Çalık, cezaevi sürecinde sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor. 355 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkan Çalık'ın yargılandığı dava kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Duruşma öncesi Silivri'de bulunan Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, oğlunun durumunun iyi olduğunu belirterek, "Çok şükür. Allah'ın izniyle savunmasını yapacak. Bekliyoruz" dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren cezaevi çevresinde bir araya gelen CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü üyeleri ve Çalık'ın destekçileri de duruşma öncesi Silivri'de toplandı. Ellerinde pankartlarla yürüyüş yapan kalabalık, sloganlar eşliğinde Çalık'a destek verdi. Destek için bir araya gelen vatandaşlar ve parti üyeleri, duruşmayı yakından takip etmek üzere Silivri'de bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:39
