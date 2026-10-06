Murat Emir: AKP, 100 milyar dolarlık vurgun hesabını veremediği için Meclis\'ten kaçtı

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda birleşimin kapanmasına ilişkin, "AKP, milletin cebinden çalınan 100 milyar dolarlık 'asrın vurgununun' hesabını veremediği için Meclis'ten kaçtı" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP, milletin cebinden çalınan 100 milyar dolarlık 'asrın vurgununun' hesabını veremediği için Meclis'ten kaçtı! Bakan çocuklarını, saraydaki ortaklarınızı ve eski bakanları korumak için giriştiğiniz bu çabalar sizi kurtaramaz. Başınızı kuma gömerek adaletten kaçamayacaksınız. Biz TBMM'deyiz, o hesabı vereceksiniz" ifadesini kullandı.