Murat Emir\'den İstanbul Valisi Gül\'e tarafgirlik eleştirisi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Valisi Davut Gül'ün Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi sürecinde taraflı davrandığını, dört gün arayla iki farklı yazı gönderdiğini belirterek, bunun nedenini açıklamasını istedi. Emir, "Önemli olan devletin valisi olmak" ifadelerini kullandı.

Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde yaşananlara tepki göstererek, Vali Davut Gül'ün tutumunu eleştirdi. Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Vali, 'siyasi tartışmaların dışındayım' diyen bir kamu görevlisi 'Gültekin'in G'si, Ziya'nın Z'sini' nereden bilir? Bu kadar ince bir ayrıntıyı takip edip hem de çarpıtarak yanıtlamaya çalışmak tarafgirliğinizin kanıtı. İkinci seçimden önceki yazınızda 'grubu olmayanlar belediyeye giremez' deniyordu. YENİ Parti grup kurunca da 'meclis üyeleri dışında kimse giremez' yazısı gönderdiniz. Eliniz değmişken dört gün arayla iki farklı yazıyı neden gönderdiğinizi de açıklasaydınız. Tam da söylediğiniz gibi, önemli olan devletin valisi olmak."