Murat Emir, İmamoğlu\'nun avukatı Pehlivan\'ın geceleyin Kandıra\'ya sevkini bildirdi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden, Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edildiğini duyurdu. Emir, "Tüm avukatları, baroları ve meslek odalarını bu hukuksuzluğa karşı net, sert ve güçlü bir tepki koymaya davet ediyorum" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın gece saat 03.00 sıralarında Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden, Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edildiğini bildirdi. Sevke tepki gösteren Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, duruşmaları devam ederken dün gece 03.00 sularında Çorlu'daki kuyu tipi cezaevinden kimseye haber verilmeden apar topar Kandıra F Tipi'ne sevk edildi.

Yangından mal kaçırır gibi yapılan bu gece yarısı operasyonu, işkence ve kötü muamele yasağının, savunma ve adil yargılanma hakkının açık bir ihlalidir. Sadece müvekkilini savunduğu için tutuklanan bir avukata reva görülen bu eziyet açık bir işkence halini aldı.

Tüm avukatları, baroları ve meslek odalarını bu hukuksuzluğa karşı net, sert ve güçlü bir tepki koymaya davet ediyorum.

Savunma haktır, susturulamaz."