Murat Emir: Üsküdar\'da belediye başkanlığına çökmeye çalışıyorlar

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA)- YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine ilişkin "AKP artık siyaset yapmayı bırakmış, bütün işi gücü bırakmış, birilerini tutuklayarak, birilerini gözaltına alarak, birilerini soruşturarak, baskı altına alarak belediye başkanlıklarına çökmeye çalışıyorlar. Siyasi yankesicilik yapıyorlar. Yarın da bu arsızlıklarını, yüzsüzlüklerini sonuna kadar göreceğimiz bir gün olacak. Ama biz de sonuna kadar Üsküdar'ın iradesine sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin yenilenmesi kararını ve CHP'li meclis üyelerinin gözaltına alınmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Emir, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptıkları tam bir siyasi yankesicilik örneği. Üsküdar'ı almayı kafalarına koymuşlar ama bunu yapabilmek için en az 10 belediye meclis üyesinin bize oy vermemesi gerekiyor. Bunun için önce Sinem Dedetaş'ı iftiralar üzerinden tutukladılar. Seçim yapıldı. Seçimlerde onlara oy veren belediye meclisi üyelerine kimi vaatlerde bulunulduğu, şantaj, tehditlerde bulunulduğu, birinin İngiltere'de 15 yıldır kaçak olan oğlunun Türkiye'ye getirilme sözü verildiği, diğerinin oğlunun 5-10 gün öncesinden şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı, buna benzer baskılar yapıldığı ve belediye meclis üyelerinin iradelerinin değiştirilmeye sakatlanmaya çalışıldığına dönük oldukça somut veriler var. ve bunlara rağmen kazanamadılar. Tekrar mahkemeye gittiler.

"ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ"

Tekrar mahkeme 'seçim yapılsın' dedi. Yarın seçimler yapılacak ve yarın oy kullanacak üç belediye meclisi üyemiz şu anda Vatan Emniyet'te, gözaltında. İfadelerinin ne zaman alınacağı belli değil. Zaman ayarlı bir gözaltı olduğu apaçık ortada. İki belediye meclis üyemiz de başka dosyalardan çağırıldılar. İfadeleri alındı. Yani baskı altına alındılar. Dediler ki 'siz bizim arzu ettiğimiz gibi oy vermezseniz siz de tutuklanırsınız.' Yani AKP artık siyaset yapmayı bırakmış, bütün işi gücü bırakmış, birilerini tutuklayarak, birilerini gözaltına alarak, birilerini soruşturarak, baskı altına alarak belediye başkanlıklarına çökmeye çalışıyorlar. Siyasi yankesicilik yapıyorlar. Yarın da bu arsızlıklarını, yüzsüzlüklerini sonuna kadar göreceğimiz bir gün olacak. Ama biz de sonuna kadar Üsküdar'ın iradesine sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Bu yapılan aslında Türkiye'de bugüne kadar yapılanların en prototipi ve en yüzsüzce yapılanı. Eğer burada başarılı olurlarsa bir sonraki adımın İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacağı elbette görülüyor ama sadece bununla da kalmaz, sandığa saygı duymayan, sandıktan çıkan iradeyi ele geçirmek için her türlü yola başvuracaklarını ortaya koymaları bakımından da önümüzde son derece kaygı verici bir gelişme olur."