Murat Gevrek'in Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona erdi - Son Dakika
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Murat Gevrek'in Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin sona erdiğini duyurdu. Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

07.07.2024 10:21
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin daha önce sona erdiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 2 Mayıs 2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.

Murat Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murat Gevrek'in Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Gevrek'in Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona erdi - Son Dakika
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