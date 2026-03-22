Murat Kanyonu'nda Bahar Beyazı

22.03.2026 09:35
Diyadin'deki Murat Kanyonu, baharda karla kaplanarak gece ve gündüz dronla görüntülendi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bahar mevsiminde de beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Murat Kanyonu, gece ve gündüz dronla görüntülendi.

Adını, içinden geçen Murat Nehri'nden alan ve yer yer 50 metreyi bulan kayalıkların yer aldığı kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, yılın her mevsimi doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Bünyesinde birçok doğal güzelliği barındıran kanyon, son günlerde etkili olan karla yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Sarp kayalıklar ve kayalıkların üzerinde evlerin bulunduğu kanyon, hem gece hem de gündüz dronla kayıt altına alındı.

Geceleyin sokak lambaları ve yerleşim yerlerindeki aydınlatmaların ön plana çıktığı kanyonda güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

