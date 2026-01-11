Karayalçın: "Merkezi Yönetim Belediyeler ile Mücadele İçinde" - Son Dakika
Karayalçın: "Merkezi Yönetim Belediyeler ile Mücadele İçinde"

11.01.2026 12:59  Güncelleme: 15:06
Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, merkezi yönetimin yerel yönetimlerle mücadelesini eleştirerek, tutuklu belediye başkanları ve kayyum atamalarının belediyecilikte ciddi gerilemelere yol açtığını ifade etti. Karayalçın, Türkiye'nin toplumsal sorunlar üzerinden siyasi bir anlayışa yöneldiğini vurgulayarak, geçmişte başarılan şeylerin artık yapılamadığını belirtti.

(ANKARA) - Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, "Merkezi yönetim belediyeler ile mücadele içinde. ya hapse atıyor ya kayyum atıyor. Tutuklu belediye başkanları ve kayyum atanan belediyelerde belediyecilik çok ciddi bir gerileme yaşadı. Türkiye belediyecilik adına zor bir dönemden geçiyor" dedi.

SHP Genel Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Murat Karayalçın Türk Demokrasi Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen Demokrasi Buluşmaları'na katıldı. TDV Genel Merkezinde gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmasında 60'lı yıllardan bugüne kadar Türkiye'nin geçirmiş olduğu siyasi sosyal süreçlere değinen Karayalçın, Türkiye'nin güçlü dinamikleri sayesinde mevcut durumun değişebileceğinin altını çizdi.

"Koyduğumuz kurallara, aldığımız kararlara uymayan bir toplumuz"

Katılımcı gençlere seslene Karayalçın, "Son derece iyimserim. Türkiye'nin ve halkımızın gücüne inanıyorum. Bizi ümitsizliğe sevk eden problemleri geçmişte çözmüş bir ülkeyiz. 2018'den beri 'nas gerekçesiyle' faizi indirmemiz bizi bugünlere getirdi" dedi.

Türkiye'nin sorunlarının çözümünde yapı ve anlayış değişikliğine gidilmesi gerektiğini kaydeden Karayalçın, "Koyduğumuz kurallara, aldığımız kararlara uymayan bir toplumuz. En üst kademelerde Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Böyle bir şey olmaz. Türkiye böyle devam edemez. Kurallara uyan, çıkarttığımız yasalara uyan bir toplum olmalıyız" dedi.

"Türkiye geçmişte başardığı şeyleri şu an yapamıyor"

Ortak akılla yapılan icraatlar için üniversite açılma izinlerini örnek gösteren Karayalçın, "Önceden açılacak üniversiteye DPT izin verirdi. Bir kişi ya da kurul karar tarafından izin verilmiyordu. Sektörlerin talebine göre üniversite açılıyordu. İnsanlar o yıllarda yurt dışına gidip geleceğimizi orada arasak diye düşünmüyordu. Türkiye geçmişte başardığı şeyleri şu an yapamıyor" dedi.

"Merkezi yönetim belediyeler ile mücadele içinde"

Türkiye'de merkezi yönetimin kendini belediyelerin yerine koyarak yerel yönetimler ile rekabet içinde olduğunu belirten Karayalçın, "Merkezi yönetim belediyeler ile mücadele içinde. ya hapse atıyor ya kayyum atıyor" derken, İstanbul'daki farklı metro hatları ve bunların işletmesini bu duruma örnek gösterdi. Karayalçın, "Tutuklu belediye başkanları ve kayyum atanan belediyelerde belediyecilik çok ciddi gerileme yaşadı. Türkiye belediyecilik adına zor bir dönemden geçiyor" dedi.

Türkiye'deki siyasetin etnik kimlikler üzerinden değil, toplumsal sorunlar üzerinden yapılmaya başladığını ve bunun da iyi bir gelişme olduğunu kaydeden Karayalçın, "Bu siyasetin olağanlaşması demektir. Türkiye 2002'den sonra siyasetin inanç ve etnik kimlikler üzerinden yapıldığı bir ülkeydi. Geldiğimiz nokta CHP için önemli bir fırsat. Genel Başkanımız, yaşanan olumsuzlukları kendimizde aramamız gerektiğini dile getiriyor. Bunlar da bizim için bir ders oldu" diye konuştu.

Karayalçın, dış politikaya değindi

Karayalçın, Türkiye'nin 1,5 yıl içinde seçim kararı alacağını söyledi.

Dış Politikadaki gelişmelere de değinen Karayalçın, Vestfalya Anlaşması ile kurulan uluslararası sisteminin ömrünü tamamladığını ve yeni bir dünya sistemi kurulduğunu, ayrıca mevcut konjonktürde Avrupa Birliği'nin mevcut yapısının da sarsıldığını kaydeti.

Karayalçın, ABD'nin NATO'dan çıkmasının konuşulduğu bugünlerde Avrupa'nın güvenliğinin ciddi bir konu olarak durduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Murat Karayalçın, Dış Politika, Türkiye, Kayyum, Güncel, Shp, Son Dakika

