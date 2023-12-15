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Murat Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık'ta Mardin Dargeçit'te etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın koruması 'Herekol Hezex' kod adlı Yunus Aras olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Murat Karayılan\'ın koruması etkisiz hale getirildi
15.12.2023 - 12:28,
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Murat Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık'ta Mardin Dargeçit'te etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın koruması 'Herekol Hezex' kod adlı Yunus Aras olduğunun belirlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Mardin'in Dargeçit ilçesinde 4 Aralık'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı listede yer alan 'Rodi Hayri' kod adlı Orhan Elma olduğu belirlenmişti. Diğer teröristin kimliği de tespit edildi. Bakan Yerlikaya, Kahramanlar-32 Operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilen teröristin, DNA testi sonucu Murat Karayılan'ın korumalığını yapan 'Herekol Hezex' kod adlı Yunus Aras olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

4 EYLEME KATILMIŞ

Bakan Yerlikaya, terörist Yunus Aras'ın 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı, hepsi de Şırnak Gabar Dağı'nda gerçekleşen 4 eyleme katıldığının tespit edildiğini bildirdi. Teröristin katıldığı eylemlerin, 4 Nisan 2017'de Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün şehit edildiği, 9 güvenlik görevlisinin yaralandığı el yapımı patlayıcı saldırısı, 5 Mayıs 2017'de Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın şehit, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırı, 8 Ocak 2018'de 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı el yapımı patlayıcı saldırısı ve 23 Şubat 2018'de 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırı olayı olduğu belirlendi.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

Bakan Yerlikaya, şehitlerin fotoğrafları ile operasyonlardan görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşarak, "Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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