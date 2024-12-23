Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Sıdıka Kekilli'nin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Murat Kekilli'nin annesi toprağa verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?