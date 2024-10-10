Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı

Murat Kurum\'a Fahri Hemşehrilik Beratı

Malatya Meclisi, Bakan Murat Kurum'a deprem sonrası destekleri nedeniyle 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verdi.

10.10.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen şehirlerin inşa çalışmalarında yoğun çaba sarf eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edilmesine yönelik teklif verildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında toplanan meclis oturumunda; Bakan Murat Kurum'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' teklifi AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Kurum'un sarf ettiği çaba nedeniyle kentin 'Fahri Hemşehrisi' olduğunu vurgulayarak, "6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ilk anından itibaren Malatya'mızın ve hemşehrilerimizin yanında olan, depremin yaralarının sarılması ve şehrimizin bir an önce yeniden ayağa kalkması için büyük gayret gösteren, hemşehrilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinen kıymetli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi kararı, Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından oy birliğiyle alındı. Bu vesileyle, Sayın Bakanımıza tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu kararın oy birliğiyle alınmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine de tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Murat Kurum, Belediye, Politika, Malatya, Deprem, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Kadın cinayetlerine karşı verdiği tepki sonrası eleştirilerin hedefi olan Şevval Sam ilk kez konuştu Kadın cinayetlerine karşı verdiği tepki sonrası eleştirilerin hedefi olan Şevval Sam ilk kez konuştu
14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.