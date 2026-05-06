Murat Kurum'dan İddialara Yanıt
Murat Kurum'dan İddialara Yanıt

06.05.2026 23:06
Bakan Kurum, yolsuzluk davasındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti, iftiraları kınadı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'ye yönelik dava kapsamında gündeme gelen Murat Gülibrahimoğlu'nun seçim kampanyasına maddi destek verdiği iddialarına yanıt verdi. Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir. Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."

Kaynak: ANKA

