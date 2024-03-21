Murat Kurum, Down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi\'ni ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti.
21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında Kurum, Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Kurum'u gençler "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısıyla karşıladı ve çiçek takdim etti. Gençlerle sohbet eden Kurum, şarkılar söyledi, fotoğraflar çektirdi.
Ziyarette bir genç Kurum'a, "Sizi çok seviyoruz, geldiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah siz kazanacaksınız." dedi.
Kurum ise "31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kuracağımız Tebessüm Kahveleri'ni sizlerle birlikte yöneteceğiz." ifadesini kullandı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
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