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Murat Kurum, Eyüpsultan Camii'nde çorba dağıttı - Son Dakika
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Murat Kurum, Eyüpsultan Camii'nde çorba dağıttı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan Camii'nde sabah namazının ardından Eyüpsultan'ın türbesini ziyaret etti ve vatandaşlara çorba dağıttı. Kurum, burada yaptığı açıklamada, milletin yanında olacaklarını ve İstanbulluların ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacaklarını belirtti. Ayrıca, çalışmalarını ve projelerini detaylı şekilde paylaşacaklarını söyledi.

Murat Kurum, Eyüpsultan Camii\'nde çorba dağıttı
08.01.2024 - 09:36,
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, AK Parti İBB adayı Murat Kurum, Eyüpsultan Camii'nde sabah namazının ardından vatandaşlara çorba dağıttı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii'nde kıldığı sabah namazının ardından Eyüpsultan'ın türbesini ziyaret etti. Kurum, daha sonra ise vatandaşlara çorba dağıttı. Murat Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti.

"BİZİ HEP ÇALIŞIRKEN GÖRECEKSİNİZ"

Kurum burada yaptığı açıklamada, " Dualarla başlayacağız, İnşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak, bundan sonrada öyle olacağız. Biz milletimizin zor gününde hep yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. ve bu manevi iklimde bu kutlu şehirde aziz İstanbullularla el ele kol kola yürüyemeye devam edeceğiz. Bizi hep çalışırken göreceksiniz,  ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiç bir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizle el ele kol kola inşallah bu süreci yürüteceğiz" dedi.

"MİLLETİMİZİN NE EKSİĞİ VAR NOT ALDIK"

Kurum " Aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz. Teşkilatımızla birlikte mayıs seçimlerinden sonra yeniden İstanbul diyerek saha çıktık. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru... Medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunu olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte inşa edeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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