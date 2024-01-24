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Murat Kurum: Halkımız İnancının Gereğini Doya Doya Huzurla Yaşamalıdır - Son Dakika
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Murat Kurum: Halkımız İnancının Gereğini Doya Doya Huzurla Yaşamalıdır

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Caferi Derneği ziyaretinde, halkın inancının gereğini doya doya huzurla, korkusuz bir şekilde yaşaması gerektiğini belirtti. Kurum, belediyecilik hizmetlerinde herkese eşit davranacaklarını ve adil olacaklarını söyledi. İstanbul'da dini özgürlüklerin sonuna kadar yaşandığını vurgulayan Kurum, İstanbul'un çeşitliliğinin kültürü zenginleştirdiğini ve daha dinamik hale getirdiğini ifade etti. Ayrıca, Kurum İstanbul'da yaşamın zorlaştığını ve bu zorlukları tecrübe ve birikimleriyle aşacaklarını belirtti.

Murat Kurum: Halkımız İnancının Gereğini Doya Doya Huzurla Yaşamalıdır
24.01.2024 - 11:26,
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, Caferi Derneği ziyaretinde, "Halkımız inancının gereğini doya doya huzurla, korkusuz bir şekilde yaşamalıdır. Biz bu anlayışla belediyecilik hizmetlerinde herkese eşit davranacak ve adil olacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Küçükçekmece'deki Caferi Derneğini ziyaret etti.

Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz ve Caferi-Der Başkanı Hasan Babür ile bir araya gelen Kurum, yapımı devam eden Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi.

Burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un farklı renk, ton ve özelliklerden oluştuğunu ve bu ahenkten dolayı kimsenin kınanıp ötekileştirilemeyeceğini belirten Kurum, "Hiç kimse endişe duymasın. Bu çeşitlilik İstanbul kültürünü yok etmez. Bilakis bu kültürümüzü zenginleştirir ve daha dinamik hale getirir, bereketli yapar." ifadesini kullandı.

İstanbul'da dini özgürlüklerin sonuna kadar yaşanabildiğini ve tersi bir durumun İstanbul'u boğacağını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Fetihten önce İstanbul baskıcı bir idarenin elinde nefes alamaz hale gelmişti. ve Fatih Sultan Mehmet şehre girer girmez, herkesin inancını yaşaması konusunda kayıtsız bir özgürlük vadetmiş, bunun teminatını orada yaşayan halka vermiştir. Bunun üzerine halk Fatih Sultan Mehmet'i bağrına basmış ve kendilerini zulümden kurtardığı için minnet duymuşlardır. İşte bu anlayışın mirasçısı olarak diyoruz ki kimse inancından ve inancını yaşamaktan dolayı kısıtlanamaz. Halkımız inancının gereğini doya doya huzurla, korkusuz bir şekilde yaşamalıdır. Biz bu anlayışla belediyecilik hizmetlerinde herkese eşit davranacak ve adil olacağız."

"Biz laf üretmeyecek, iş yapacağız"

Murat Kurum, her geçen gün büyüyen İstanbul'da yaşamın, gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapılamamasından dolayı giderek zorlaştığına dikkati çekerek, "Bu zorluğu ve zorlukları tecrübemizle, birikimimizle ve sizlerle birlikte aşacağız. Biz laf üretmeyecek, iş yapacağız. Bizim işimiz bu." sözlerini sarf etti.

Hizmet anlayışlarında kimseyi ötekileştirmeyeceklerini dile getiren Kurum, "Bizim derdimiz de davamız da işimiz de İstanbul olacak, İstanbulluya hizmet olacak, herkesin belediyecilik hizmetlerinden eşit yararlanması esasına göre olacak. Toplumsal hiçbir kesim, sosyal, kültürel ve dini yapı ikincil planda olmayacak." diye konuştu.

Hazreti Ali'nin, "Halk iki sınıftır. Birincisi dinde senin kardeşindir. İkincisi de yaratılışta senin kardeşindir. Hepsine adaletli ol, adil davran. Ne olursa olsun adaleti elden bırakma" sözünü hatırlatan Kurum, "Herkes bizim biriciğimizdir, özümüzdür, canımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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