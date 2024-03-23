Murat Kurum: İstanbul\'da İBB yönetimi iş yapmıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirerek, "Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkı metrobüsleri itmek zorunda kaldı. Tramvaylar raylar üzerinde kaldı. Otobüsler yandı, tutuştu. İş yapmadıkları gibi tembelliklerini bile 'çalıştırmıyorlar' algısıyla üzerlerinden atmaya çalışıyorlar." dedi.
Kurum, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu'nun da katılımıyla Avcılar'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
İstanbul genelinde ve ilçede hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatan Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'da başlayıp bitirdiği tek şeyin İstanbul olduğunu söyledi.
Kurum, "Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkı metrobüsleri itmek zorunda kaldı. Tramvaylar raylar üzerinde kaldı. Otobüsler yandı, tutuştu. İş yapmadıkları gibi tembelliklerini bile 'çalıştırmıyorlar' algısıyla üzerlerinden atmaya çalışıyorlar." diye konuştu.
İstanbullulara gitmesi gereken hiçbir hizmetin İBB yönetimi tarafından götürülmediğini kaydeden Kurum, "Ne hikmetse balya balya paraları saymaya yarayan para makineleri tıkır tıkır işliyor. Görüyorsunuz değil mi?" ifadesini kullandı.
"Sözünü unutan değil, sözünü tutan başkan olacağız"
Murat Kurum, meydanlarda verilen vaatlerin makamlara oturulunca unutulduğunu belirterek, "Sözünü unutan değil, sözünü tutan başkan olacağız. Var mı bir sorun, ben Murat Kurum geleceğiz, çözeceğiz." dedi.
İstanbul'un kaynaklarının doğru yerlerde kullanılmadığını dile getiren Kurum, "2019 seçimlerinden sonra Yenikapı'ya arabaları dizdiler. 'Bu arabalar gereksiz, fazla.' dediler. Şimdi o arabalardan katbekat fazlasını büyükşehir belediyesinde istihdam ediyorlar. Hani fazlaydı? Hani israftı? Peki şimdi senin yaptığın ne madem?" değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, göreve gelmesi halinde Avcılar'ın her mahallesinde dönüşüm seferberliği başlatacağını ifade ederek, ilçede 1999 depremi öncesindeki yapı stoğunun oldukça riskli olduğunu, yaklaşık 10 bin yapının dönüşümünü vatandaşın lehine olacak şekilde, gerekli imar düzenlemeleri yaparak gerçekleştireceklerini anlattı.
İlçeye kapalı otopark, meydan, metro ve okullar yapacaklarını dile getiren Kurum, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum: İstanbul'da İBB yönetimi iş yapmıyor - Son Dakika
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