Murat Kurum, İstanbul\'da sanayi tesislerinde ara teknik eleman yetiştirilmesi için çalışacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündükleri ara teknik elemanların yetiştirilmesi noktasında her bir sanayi tesisinin içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesini göreceksiniz." dedi.
Kurum, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) ziyaretinde yaptığı konuşmada, İstanbul'un en önemli gündemlerinden başında deprem ve ulaşım geldiğini söyledi.
Deprem gerçeğinin algıyla yönetilemeyeceğini, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına ortaya bir irade koyulmasının önemli olduğunu vurgulayan Kurum, "İstanbul'da deprem dönüşümüyle birlikte güvenli, huzurlu iş yerlerini, güvenli huzurlu konutlara kavuşmamız gerektiğini konuşuyoruz. Buna ilişkin hem sanayide hem üretimde hem de konut anlamında bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz." diye konuştu.
Kurum, 1 Nisan sabahı sanayi kuruluşlarıyla birlikte sanayinin güçlenmesi, fabrikaların, iş yerlerin yenilenmesi adına irade ortaya koyacaklarının altını çizerek, "Sanayide sürdürülebilir bir sanayi, yeşil dönüşümle birlikte dönüşümünün gerçekleşmiş olduğu, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu süreçte dikkate alındığı, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi ama aynı zamanda İstanbul için ortaya koymuş olduğumuz 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlı adımların atıldığı bir dönüşümü de gerçekleştirmek istiyoruz." ifadeleri kullandı.
"Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek"
Murat Kurum, sanayicilerin kendilerinden beklediği tüm çalışmaları ortaya koyacaklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Ara teknik eleman noktasında sıkıntılar var. Ara teknik eleman yetiştirilmesi noktasında da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İSMEK'lerle birlikte sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündükleri ara teknik elemanların yetiştirilmesi noktasında her bir sanayi tesisinin içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesini göreceksiniz. Oradaki atölyelerimizde, eğitim birimlerimizle birlikte ara teknik elemanları yetiştireceğimiz, sertifikalandıracağımız ve üretime, istihdama katkı sunacak adımları da atacağız. Yine kendi işini kuracak kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza 100 lira sermaye desteği vereceğiz. Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek. İstanbul'u tüm bileşenleriyle tüm değerleriyle kültürüyle birlikte gelecek nesillere güven içerisinde taşımaktır. Bunu da buradaki tüm paydaşlarımızla birlikte yapacağız."
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan da ziyaretten dolayı Kurum'a teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum, İstanbul'da sanayi tesislerinde ara teknik eleman yetiştirilmesi için çalışacak - Son Dakika
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşadığı dairesinin bombalanmasından kurtulan ABD'li kadın Deborah Darwel, "Gazze'den asla ayrılmayacağını ve Arap ülkeleri ile tüm dünyanın Gazze'ye yardım etmesi gerektiğini" söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mardin'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bayrak sevgisi ve memleket sevdasıyla hiçbir mücadele sırtlarını yere getiremeyeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye'nin enerjide bağımsız olması için çalıştıklarını ve Şırnak'ın kısa sürede bir petrol şehri haline geldiğini söyledi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının neden çıktığına dair inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında, traktörden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar samanlığa ve ağılın çatısına sıçradı. Alevler hızla büyüyerek çiftliği küle döndürdü. Yangında 150 koyun ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangınla ilgili inceleme başlattı. Çiftlik sahibi büyük zararlarının olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.
Endonezya Ulusal Afet Azaltma Kurumu'nun Salı günü bildirdiğine göre, Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi.
Samsun'da bir kişiyi internetten araç kiralama vaadiyle dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammet A., internette ilan veren Abdulkadir G. ile iletişim kurarak hesabına bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Muhammet A. şikayetçi oldu ve Abdulkadir G. hakkında dava açıldı. Abdulkadir G. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek kalabalığa hitap etti. Daha sonra Sarıyer'de bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, siyasi gerilimlere gerek olmadığını söyleyerek, 'Şahısların yaptığı işlere bağırırım ben. İşe bağırmak hakkımız ama anasını, babasını, çocuğunu, eşini karıştırmak doğru değil' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Sütaş tesisleri ve valilik binası ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için 350 otobüsün onarım beklediğini ve otobüs duraklarında bekleme süresinin arttığını belirtti. Altınok, seçilmesi halinde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?