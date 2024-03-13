Murat Kurum, İstanbul\'da sanayi tesislerinde ara teknik eleman yetiştirilmesi için çalışacak

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündükleri ara teknik elemanların yetiştirilmesi noktasında her bir sanayi tesisinin içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesini göreceksiniz." dedi.

Kurum, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) ziyaretinde yaptığı konuşmada, İstanbul'un en önemli gündemlerinden başında deprem ve ulaşım geldiğini söyledi.

Deprem gerçeğinin algıyla yönetilemeyeceğini, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına ortaya bir irade koyulmasının önemli olduğunu vurgulayan Kurum, "İstanbul'da deprem dönüşümüyle birlikte güvenli, huzurlu iş yerlerini, güvenli huzurlu konutlara kavuşmamız gerektiğini konuşuyoruz. Buna ilişkin hem sanayide hem üretimde hem de konut anlamında bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz." diye konuştu.

Kurum, 1 Nisan sabahı sanayi kuruluşlarıyla birlikte sanayinin güçlenmesi, fabrikaların, iş yerlerin yenilenmesi adına irade ortaya koyacaklarının altını çizerek, "Sanayide sürdürülebilir bir sanayi, yeşil dönüşümle birlikte dönüşümünün gerçekleşmiş olduğu, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu süreçte dikkate alındığı, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi ama aynı zamanda İstanbul için ortaya koymuş olduğumuz 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlı adımların atıldığı bir dönüşümü de gerçekleştirmek istiyoruz." ifadeleri kullandı.

"Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek"

Murat Kurum, sanayicilerin kendilerinden beklediği tüm çalışmaları ortaya koyacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ara teknik eleman noktasında sıkıntılar var. Ara teknik eleman yetiştirilmesi noktasında da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İSMEK'lerle birlikte sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündükleri ara teknik elemanların yetiştirilmesi noktasında her bir sanayi tesisinin içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesini göreceksiniz. Oradaki atölyelerimizde, eğitim birimlerimizle birlikte ara teknik elemanları yetiştireceğimiz, sertifikalandıracağımız ve üretime, istihdama katkı sunacak adımları da atacağız. Yine kendi işini kuracak kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza 100 lira sermaye desteği vereceğiz. Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek. İstanbul'u tüm bileşenleriyle tüm değerleriyle kültürüyle birlikte gelecek nesillere güven içerisinde taşımaktır. Bunu da buradaki tüm paydaşlarımızla birlikte yapacağız."

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan da ziyaretten dolayı Kurum'a teşekkür etti.