Murat Kurum: İstanbul'un fetret devrine son vermek için çalışacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Murat Kurum: İstanbul'un fetret devrine son vermek için çalışacağız

Murat Kurum: İstanbul\'un fetret devrine son vermek için çalışacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ahıska Türkleriyle bir araya geldiği sahur programında, İstanbul'un sorunlarını çözmek ve yükselişe geçmesini sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Kurum, Ahıskalıların geçmişte yaşadığı acıları ve sıkıntıları vurgulayarak, Ahıska Türklerinin kimliklerini ve değerlerini korumayı başardıklarını belirtti. Ayrıca, İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına da değinen Kurum, seferberlik ruhuyla projeleri hayata geçireceklerini ve trafik çilesini bitireceklerini ifade etti. Kurum, İstanbulluların AK Parti ve Cumhur İttifakı'na rekor bir oy vererek hizmetin adresini seçeceğine inandığını söyledi.

22.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için mücadele ettiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz çalışacağız." dedi.

Kurum, Taksim'de bir otelde düzenlenen sahur programında Ahıska Türkleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, Ahıskalıların geçmişte çok büyük acılar yaşadığını, sıkıntılar çektiğini ve ana vatanlarından sürüldüğünü söyledi.

Dünyanın birçok coğrafyasına gitmek zorunda kalan on binlerce Ahıska Türk'ünün, göç yolunda son nefesini vatan hasretiyle verdiğini belirten Kurum, "Biz hala o sürgünde, o vagonlarda hayatını kaybeden ailelerimizin, gençlerimizin, yavrularımızın, büyüklerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Kurum, Ahıskalıların, sürgünden sonraki yıllarda da çok zor şartlarda yaşadıklarını, kimliklerini, kültürlerini, değerlerini korumaya çalıştıklarını, asimile olmamak için büyük mücadeleler verdiklerini dile getirdi.

Onca sıkıntıya, zorluğa rağmen Ahıska Türklerinin kimliğini, değerlerini korumayı sonuna kadar başardığını vurgulayan Kurum, "Bugün buradaki bu güzel tablo bunun en güzel örneğidir. Biz biliyoruz ki Ahıska susturulmaya çalışılsa da Ahıskalı kardeşlerim dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar o atalarının devrettiği mirası ve kültürü ebediyete kadar yaşatacaklar. Türkiye sizin ana vatanınızdır, Türkiye sizin toprağınızdır." ifadelerini kullandı.

"İstanbullular AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir"

Murat Kurum, yaklaşık 80 gün önce İstanbul'da hizmet etmek, eser üretmek için kutlu bir yolculuğa çıktıklarını ifade ederek, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için mücadele ettiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz çalışacağız." görüşünü dile getirdi.

Bu şehrin bekleyen sorunları olduğunu kaydeden Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sorunların başında da kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunu geliyor. 1 Nisan'da İstanbullu kardeşlerim bize mührü verdiklerinde ilk işimiz bu aziz şehri afetlere karşı dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için seferberlik ruhuyla projelerimizi teker teker hayata geçirmek olacak. Söz veriyorum, trafik tamamen durmadan, hayat felç olmadan İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız. Bu seçimde ya İstanbul'daki trafik sıkışıklığını yüzde 90'lar seviyesine çıkaranları ya da yeni ulaşım yatırımlarıyla birlikte trafik çilesini bitirecek olan kadroları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullular hizmetin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir."

Programa, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile bazı milletvekilleri katıldı.

Kaynak: AA

Murat Kurum, AK Parti, İstanbul, Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Kurum: İstanbul'un fetret devrine son vermek için çalışacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mersin'de Göçmen Denizanaları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor
    11:14 Mersin'de Göçmen Denizanaları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor

    Mersin'de akademisyenler, küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonunu artıran göçmen denizanalarının, balıkçılık sektörünü olumsuz etkilediğini düşünüyor. Doğu Akdeniz'in turizm ve balıkçılık merkezlerinden Mersin'de, sıcaklığı sevdikleri için genellikle yazın görülen göçmen denizanaları, şubat ile martta olağan dışı artış gösterdi.

  • Mersin'de 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
    11:14 Mersin'de 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

    Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, üretim ve lisans belgesi olmadan kimyasal üre maddesi temin edip etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 20 ton etil alkol, 4 üretim makinası ve 11 saklama tankı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

  • 17 Yaşındaki Resul Aras, İkinci Kez Dünya Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor
    11:13 17 Yaşındaki Resul Aras, İkinci Kez Dünya Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor

    Tekirdağ'da kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aras, 9 yaşında tekvando sporuna başladı ve daha sonra kick boksa geçiş yaptı. Kısa sürede Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar elde eden Aras, 2022 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şimdi ise Macaristan'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

  • Balıkçılar Sezonu Erken Kapattı
    11:13 Balıkçılar Sezonu Erken Kapattı

    Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde son dönemde umduğunu bulamayınca erken 'Paydos' edip teknelerini limana demirleyerek ağlarını ve teknelerini bakıma almaya başladı.

  • Yıldız kick boksçu Berat Önal, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor
    11:13 Yıldız kick boksçu Berat Önal, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor

    Yıldız kick boksçu Berat Önal, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıl önce ikinci olan Önal, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şimdi ise hedefi Dünya Kupası'nda birincilik elde etmek ve kariyerine daha fazla başarı eklemek.

  • Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların en büyük etkinliği
    11:13 Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların en büyük etkinliği

    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliği olduğunu belirtti. Erdoğan, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliklerini kayıt altına alan iyi niyet belgesi imzaladıklarını ve oyunların başarılı olmasını arzu ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından da önemli bir çekim gücü olduğunu vurguladı.

  • UNDP Başkanı: Gazze'de insanların açlıktan öldüğüne tanık oluyoruz
    11:12 UNDP Başkanı: Gazze'de insanların açlıktan öldüğüne tanık oluyoruz

    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Gazze'de artık çocukların ve insanların açlıktan öldüğünü belirterek "Ek tedarik ve işleyen bir altyapının olmaması nedeniyle, kelimenin tam anlamıyla insanların hayatta kalabileceği koşulların çöküşüne tanık oluyoruz.


10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
09:01 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor
08:49 İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz’in transferi için Arda Güler’i takasta kullanacak İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak
08:21 Turgut Altınok’un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış Turgut Altınok'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
10:38 Türkiye’de de oynamıştı Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı Türkiye'de de oynamıştı! Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı
10:34 Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı
10:27 Rekabet Kurulu devreye girdi Yemeksepeti’ne soruşturma başlatıldı Rekabet Kurulu devreye girdi! Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı
10:24 Antalya’da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor Antalya'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor
10:23 Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor
10:06 MİT, PKK’nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi
09:37 “Emniyettenim“ diyerek saldıran maganda gözaltına alındı "Emniyettenim" diyerek saldıran maganda gözaltına alındı
08:05 İstanbul’da Mahzen operasyonu Ümit Değirmenci’nin çetesi çökertildi İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi
07:42 Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular Cesediyle saatlerce gezdiler Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular! Cesediyle saatlerce gezdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 11:15:46. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Kurum: İstanbul'un fetret devrine son vermek için çalışacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement