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Murat Kurum, İstanbul'daki Mahmutbey Kavşağı sorununu çözeceğini söyledi - Son Dakika
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Murat Kurum, İstanbul'daki Mahmutbey Kavşağı sorununu çözeceğini söyledi

Murat Kurum, İstanbul\'daki Mahmutbey Kavşağı sorununu çözeceğini söyledi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beylikdüzü Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Kurum, göreve geldiklerinde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemleri çözeceklerini belirtti.

03.02.2024 20:55
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz." dedi.

Kurum, Beylikdüzü Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, yoğun ilgiyle karşılandı.

Esnafın "Büyükşehir sizinle muradına erecek." sözleriyle destek verdiği Kurum, balık tezgahlarını da gezdi.

Kurum, "Yaparsa Murat Kurum yapar. İstanbul'un muradı gelmiş. Sizinle birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir İstanbul olması dileğiyle yolunuz açık olsun." diyen esnafa, "Çok çalışacağız, İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturacağız." şeklinde yanıt verdi.

Vatandaşların İstanbul'dan yana dertlerini de dinleyen Kurum, bir kişinin Mahmutbey Gişeleri'nden şikayetini dile getirmesi üzerine, "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz. Biz ne söylediysek, o sözümüzün arkasında durduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murat Kurum, İstanbul'daki Mahmutbey Kavşağı sorununu çözeceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Kurum, İstanbul'daki Mahmutbey Kavşağı sorununu çözeceğini söyledi - Son Dakika
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