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Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti. Doğan, Kurum'a nezaketleri için teşekkür ederek başarılar diledi ve sporun gençler için umut olduğunu belirtti. Kurum'a adının yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye edildi.

Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan\'ı ziyaret etti
19.01.2024 - 23:21,
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan'ın, Murat Kurum'u ağırladığı belirtildi.

Açıklamada Doğan'ın, "Kurum'a nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Doğan, Kurum'a adının yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti.

Kaynak: AA
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