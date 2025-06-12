Murat Nehri'nde Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
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Murat Nehri'nde Cansız Beden Bulundu

Murat Nehri\'nde Cansız Beden Bulundu
12.06.2025 23:09
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Elazığ'ın Palu ilçesinde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın cansız bedeni bulundu, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Elazığ'ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunarak sudan çıkarılan Doğan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekin YALÇINKAYA/ PALU (Elazığ),

Kaynak: DHA

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