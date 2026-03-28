Muratlı\'da Atık Krizi

28.03.2026 12:31
Ballıhoca Mahallesi'nde dökülen atıklar çevre kirliliğine yol açarak halkı rahatsız ediyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde boş araziye atılan atıklar mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Ballıhoca Mahallesi'nde boş alana dökülen plastik, tekstil ürünleri ve molozlar nedeniyle bölgede atık yığını oluştu.

Mahalle sakinleri, artan çevre kirliliğinin kendilerini rahatsız ettiğini belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Ballıhoca Mahallesi Muhtarı Şaban Topçuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıkların insan sağlığına zarar verebileceğini söyledi.

Atıklar nedeniyle hayvanlarını otlatmaya çıkaramadıklarını ifade eden Topçuoğlu, "Bu sorun yıllardır devam ediyor. Bir türlü de bu dökenleri yakalayamadık. Şimdi yeniden dökmeye başladılar. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Ekipler gelip numune aldı ancak herhangi bir gelişme olmadı. Köy olarak bu durumdan ve kokudan rahatsızız. Hem tarım ürünlerine zarar veriyor hem de hayvanlar bölgeye yaklaşmıyor. Bu atıkların bir an önce kaldırılması gerekiyor." dedi.

Topçuoğlu, geceleri bölgeye kaçak sanayi atıklarının da döküldüğünü belirterek, insan sağlığını tehdit eden bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

