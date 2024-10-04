Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Muradiye Mahalle'sinde S.K. ve H.E.T. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
S.K. ve H.E.T. silahla birbirine ateş etti.
Kavgayı ayırmaya çalışan Mert Gülmez ile Ş.G. ve H.E.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, Gülmez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yaralanan H.E.T. ile Ş.G. ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gülmez'in cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Polis ekipleri, kaçan zanlı S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Muratlı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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