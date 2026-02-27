Tekirdağ Muratlı'ya Modern ve Donanımlı Çocuk Akademisi Kazandırılıyor

(TEKİRDAĞ) – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muratlı Kurtpınar Mahallesi'nde yapımı süren Muratlı Çocuk Akademisi'nin modern yapısı ve donanımlı eğitim alanlarıyla ilçede önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini bildirdi. Projenin aynı anda 80 çocuğa hizmet verebilecek kapasitede planlandığı belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir eğitim ortamında gelişimlerini desteklemek amacıyla Muratlı'da Muratlı Çocuk Akademisi Projesi'ni hayata geçiriyor. Kurtpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden akademinin modern yapısı ve donanımlı eğitim alanlarıyla ilçede önemli bir ihtiyaca cevap vereceği kaydedildi. Projenin toplam 1.411,05 metrekare arsa alanı üzerinde inşa edildiği, 630 metrekare toplam inşaat alanı ve bina oturum alanına sahip olacak şekilde planlandığı bildirildi.

Aynı anda 80 çocuğa hizmet verecek

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan Muratlı Çocuk Akademisi'nde; 2 derslik, 2 uyku odası, yemekhane, öğretmenler odası, idari birimler, revir, rehberlik birimi ve teknik hacimlerin yer alacağı belirtildi. Akademinin, aynı anda toplam 80 çocuğa hizmet verebilecek kapasitede projelendirildiği ifade edildi.

"Çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim alması hedefleniyor"

Projenin, çocukların erken yaşta kaliteli eğitim olanaklarına erişimini sağlamayı amaçladığı, aynı zamanda çalışan aileler için de destek sağlayacağı kaydedildi. Güvenli, konforlu ve çağdaş bir eğitim ortamı sunacağı belirtilen Muratlı Çocuk Akademisi'nin ilçede önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayacağı ifade edildi.

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, proje ile ilgili açıklamasında, çocuklara yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız ve geleceğimizin teminatıdır. Onların güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim alması bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Muratlı'da yapımı devam eden Çocuk Akademisi Projemiz ile evlatlarımıza modern, güvenli ve donanımlı bir eğitim ortamı sunacağız. Aynı zamanda çalışan ailelerimize de önemli bir destek sağlamış olacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunan projeleri il genelinde hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalar devam ediyor

Muratlı Çocuk Akademisi'nde yapım çalışmalarının sürdüğü, projenin tamamlanmasının ardından Muratlı'da yaşayan çocuklar için modern ve nitelikli bir eğitim merkezi olarak hizmete sunulacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle çocukların eğitimine destek olmaya ve ailelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor.