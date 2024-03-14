Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, esnaf ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.
Manavoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ve beraberindekilerle Kazım Özalp Caddesi'nde esnafla buluştu.
Esnafın istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve gelmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı.
Manavoğlu, daha sonra, Antalya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Erdemir, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Yavuzeli ve Yöresi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Fırat, Antalya Kültür ve Sanat Gönüllüleri Vakfı Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.
Manavoğlu, ziyaretlerde seçim için destek istedi.
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alan oyunuyla tamamlandı. Manisa FK, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Çorum'a hareket edecek.
İlçede öğrenim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde servis şoförlerinin evrakları kontrol edildi, eksiği olanların tamamlanması istendi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz'in de katıldığı denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular, T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde birinci olurken, Özsular ise 18+ Tek Erkekler kategorisinde birincilik kazandı. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sporun üniversite tarafından desteklenmesinin gurur verici olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Korolar Federasyonu'nu ziyaret ederek koroların şefleri ve üyeleriyle bir araya geldi. Sanatın konuşulduğu buluşmada, Başkan Çetin söylediği şarkılarla ünlü şeflerden tam not aldı.
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