Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalışanlarla bayramlaştı

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Mevcut şartları doğru analiz ederek hem temel asgari belediyecilik hizmetlerini aksatmayacağız hem de o emeğin karşılığını ödeyememe kervanına asla katılmayacağız. Bunun mücadelesini veriyoruz, bunu başaracak güçteyiz" dedi.

Uysal, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Sabah erken saatlerde Fen İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen bayramlaşmanın ardından Uysal, belediye fuayesinde personel, yönetici ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Uysal, çalışanların bayramını kutlayarak, şunları söyledi:

"Mevcut şartları doğru analiz ederek hem temel asgari belediyecilik hizmetlerini aksatmayacağız hem de o emeğin karşılığını ödeyememe kervanına asla katılmayacağız. Bunun mücadelesini veriyoruz, bunu başaracak güçteyiz. Bütün olumsuz koşullara rağmen hayatı kucaklamak, mevcut şartlarda çocuklarımızı ve geleceğimizi, şehrimizin, ülkemizin geleceğini tanzim etmek zorundayız. Dinamik ve ayakta kalmak zorundayız. Umut ediyorum ki gelecek yıllarda, demokratikleşmiş, kişi başına milli geliri hiç olmazsa 30 bin dolar olan, insanların geleceğe umutla bakabildiği, öngörülebilir, çocuklarımızın yurt dışına kaçmadığı, sınırların güvende olduğu, geleceğine güvenle bakabilen nüfus yapısı, demografisi güvende olan, adaletin yüzde yüz hiç kimsenin sorgulamadan güvendiği bir ortalamaya geldiği, bir Türkiye'de gelecek bayramları kutlayabilmeyi temenni ediyorum."