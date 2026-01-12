Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Türk Ocakları'nda Anayasa Tartışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Türk Ocakları'nda Anayasa Tartışmalarını Değerlendirdi

12.01.2026 11:13  Güncelleme: 12:25
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Ocakları Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 'Ocakbaşı Sohbetleri'ne katılarak anayasa denemeleri ve toplumsal uzlaşı konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Ocakları Antalya Şubesi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Anayasa Tarihi ve Güncel Anayasa Tartışmaları" başlıklı "Ocakbaşı Sohbetleri"ne konuşmacı olarak katıldı.

Türk Ocaklar Antalya Şubesi'nin Burhanettin Onat Kültür Evi'nde gerçekleştirdiği sohbet programında, anayasa tartışmaları tarihsel süreçten bugüne uzanan geniş bir perspektifle değerlendirildi. Uysal, anayasa konusunun yalnızca hukuki metinler bağlamında değil toplumsal uzlaşı, demokratik hukuk devleti ilkeleri ve geleceğe yönelik beklentiler açısından da ele alınması gerektiği vurgulandı.

Uysal'ın konuşmasında, anayasa tartışmalarının siyasetten öte bir toplum meselesi olduğunu belirterek tarihsel arka planın ve güncel ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal, Uysal'a günün anısına bir plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Politika, Antalya, Kültür, Güncel, Son Dakika

