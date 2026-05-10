Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Anneler Günü'nde Şehit ve Gazi Anneleri ile Buluştu

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi. Uysal, "Evladını kaybeden bir annenin 'Vatan sağ olsun' diyebilmesi dünyanın en saygıdeğer mücadelelerinden biridir. Bu, insanlığın hissedebileceği en derin duygu mücadelesidir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi ile birlikte şehit ve gazi anneleri için Anneler Günü dolayısıyla özel bir program düzenledi. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programına çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı. Etkinlikte kadınlara gül dağıtılarak Anneler Günü kutlanırken, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

"ANNELER, TOPLUMUN KARAKTERİNİ VE GELECEĞİNİ İNŞA EDER"

Programda konuşan Uysal, şehit annelerinin verdiği mücadelenin büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Uysal, "Evladını kaybeden bir annenin 'Vatan sağ olsun' diyebilmesi ve hayata devam edebilmesi, geride kalanlar için dirayetli bir mücadeleyi sürdürebilmesi dünyanın en saygıdeğer mücadelelerinden biridir. Bu, insanlığın hissedebileceği en derin duygu mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Annelerin toplumun geleceğini şekillendirdiğini belirten Uysal, "Anneler toplum inşa eder, memleket inşa eder, ruh inşa eder, karakter ve şahsiyet inşa eder. Ailesinin geleceğini düşünürken toplumun geleceğini de inşa eder. Anneler, bir toplumun karakterini ve geleceğini belirler" diye konuştu.

TARİHE İZ BIRAKAN ANNELERİ DE ANDI

Tarihte önemli mücadeleler veren anneleri de anan Uysal, başta Zübeyde Hanım olmak üzere şehit annelerini saygıyla andığını belirtti. Uysal, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Fatma Seher Erden ile evladı terör örgütü tarafından dağa götürüldükten sonra mücadele başlatan Hatice Avar'ı da konuşmasında anarak tüm şehit annelerine minnet duygularını dile getirdi.

YURDAKUL'DAN "YALNIZ DEĞİLSİNİZ" MESAJI

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yurdakul ise annelerin herkes için en büyük sığınak olduğunu söyledi. Şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı acıların hayatlarını tamamen değiştirdiğini ifade eden Yurdakul, "Gözünü, kolunu, bacağını bu vatan uğruna feda eden kahramanlarımızın arkasında dağ gibi duran kıymetli gazilerimizin eşlerinin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.