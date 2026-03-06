Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Gazipaşa'da Dış Politikanın İç Siyasete Etkisine Dikkat Çekti

(ANTALYA) – Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazipaşa Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide, dış politikanın iç siyaseti belirleme gücünün tarihsel olarak en yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Dış gelişmelerin her gün iç siyasete bu kadar yoğun ve güçlü şekilde yansıdığı bir süreç hiç görmedim" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazipaşa Kitap Fuarı'na katılarak "Güncel Siyasi ve Hukuki Gelişmeler Üzerine Söyleşi" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Gazipaşa Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi öncesinde Başkan Uysal; Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz'u makamlarında ziyaret etti. Görüşmelerde yerel yönetim çalışmaları, ekonomik gelişmeler ve siyasi gündem üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

"Dış siyaset hiçbir dönem iç siyaseti bu kadar belirlemedi"

Söyleşide okurlar ve fuar ziyaretçileriyle bir araya gelen Başkan Uysal, dış politikadaki dinamiklerin Türkiye'nin iç siyasi dengeleri üzerindeki etkisini değerlendirdi. Yaklaşık kırk yıldır ülke gündemini yakından takip ettiğini vurgulayan Uysal, şunları söyledi:

"Tarihte hiçbir zaman dış siyasetin iç siyaseti bu kadar belirlediği bir dönem ben şahsen gözlemedim. Dış siyasetin, dış konseptlerin ve dış gelişmelerin her gün iç siyasete bu kadar yoğun ve güçlü şekilde yansıdığı bir süreç hiç görmedim."

Siyasi ve hukuki gelişmelerin ele alındığı oturum, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.