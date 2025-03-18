Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Tarihin Kıymetini Bilmediğimiz Sürece Güzel Bir Gelecekten Söz Etmemiz Zor" - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Tarihin Kıymetini Bilmediğimiz Sürece Güzel Bir Gelecekten Söz Etmemiz Zor"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için düzenlenen iftarda, "Tarihin kıymetini bilmediğimiz, tarihin değerlendirmesini yeterince yapmadığımız sürece güzel bir gelecekten söz etmemiz oldukça zor" dedi.

18.03.2025 10:54  Güncelleme: 11:45
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için düzenlenen iftarda, "Tarihin kıymetini bilmediğimiz, tarihin değerlendirmesini yeterince yapmadığımız sürece güzel bir gelecekten söz etmemiz oldukça zor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca her gün farklı bir noktada gerçekleştirdiği iftar programlarının son adresi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı oldu. İftar programına, Başkan Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın yanı sıra Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, CHP İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle belediyenin yaşlı evi üyeleri katıldı.

"Ülkemizin geleceği her zaman tarihten daha önemlidir"

Başkan Uysal, iftardan sonra yaptığı konuşmada, "Bize bu güzel, bu muhteşem vatanı bırakabilmek için yaşamını feda etmiş bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Çocuklarımızın, milletimizin, ülkemizin geleceği her zaman tarihten daha önemlidir. Ama tarihin kıymetini bilmediğimiz, tarihin değerlendirmesini yeterince yapmadığımız sürece güzel bir gelecekten söz etmemiz de oldukça zor" dedi.

Kaymakam Kara ise ev sahibi Başkan Uysal'a teşekkür ederek, "Şehitlerimizin hiçbir zaman unutulmayan hatırasının tekrar canlandırıldığı güzel bir akşamdayız. Bu akşam biz de onlarla beraberiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: 'Tarihin Kıymetini Bilmediğimiz Sürece Güzel Bir Gelecekten Söz Etmemiz Zor' - Son Dakika

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