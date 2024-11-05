Muratpaşa Belediyesi, Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Düzenliyor

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü 86'ncı ölüm yılında düzenleyeceği 'saygı yürüyüşüyle' anacak. Ata'ya saygı yürüyüşü, 10 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan başlayacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Kasımların bir anma olduğu kadar bir gelecek kurgusunun hayalinin de ifadesi olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Bizim Atatürk sevgimiz, bizim vatan sevgimiz, bizim anmalarımız, bayramlarımız daha çok geçmişe dair olduğu kadar daha da fazla geleceğe dairdir" dedi. Bu nedenle her 10 Kasım'da her bayramda Muratpaşa'da bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Uysal, tüm kent sakinlerini yürüyüşe davet etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin, kent meydanından başlayacak Ata'ya saygı yürüyüşü, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda sona erecek. Yürüyüş, yaklaşık 4 kilometre sürecek.