Muratpaşa Belediyesi, Belfor'da Projelerini Tanıttı

18.04.2026 11:19  Güncelleme: 12:36
Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumu'nda, sivil toplum ve inovasyon merkezi gibi projelerini tanıttı. Forumda, yaşlı evleri modeli ve gençlere yönelik inovasyon faaliyetleri öne çıktı.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumu'nda (BELFOR) örnek projelerini tanıttı.

Ankara'da 16-17 Nisan günlerinde gerçekleştirilen Belediyecilik Forumu'nda Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler bir araya geldi. Muratpaşa Belediyesi, forum kapsamında Yaşlı Evleri modeli, Turunç Masa uygulaması, mavi bayraklı falez plajları ve sosyal tesislerin yanı sıra Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'ni (ASSİM) tanıttı.

Çözüm odaklı projeler geliştiriliyor

2018 yılında hayata geçirilen ASSİM, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve vatandaşları bir araya getiren bütüncül yapısıyla dikkat çekiyor. "Ortak akıl" anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren merkez, kentte katılımcı yönetim modelinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Bugün 130 sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapan ASSİM'de, STK'lere tahsis edilen ofisler ile kurumlar arasında iş birliği, bilgi paylaşımı ve ortak üretim kültürü geliştiriliyor. Merkez, sivil toplumun kurumsal kapasitesini artırmayı ve daha etkin bir yapı oluşturmayı hedefliyor. ASSİM bünyesinde oluşturulan platformlar aracılığıyla eğitim, kültür-sanat, çevre, sağlık, gençlik, kadın, spor, turizm ve tarım gibi birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. Bu platformlar ile kentteki ihtiyaçlar ve sorunlar birlikte tespit edilerek çözüm odaklı projeler geliştiriliyor.

Gençlere yönelik eğitim ve uygulama alanlarıyla öne çıkıyor

Yürütülen çalışmalarla yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretilmesi değil, aynı zamanda kentlilik bilincinin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefleniyor. ASSİM, sivil toplum çalışmalarının yanı sıra inovasyon ve teknoloji alanlarında da önemli katkılar sunuyor. Yerleşke bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyon Merkezi'nde girişimcilere yönelik ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri sağlanıyor. Bu kapsamda girişimcilere çalışma alanı, eğitim, danışmanlık ve mentörlük desteği verilerek iş fikirlerinin geliştirilmesi teşvik ediliyor. Teknoloji Merkezi ise özellikle gençlere yönelik eğitim ve uygulama alanlarıyla öne çıkıyor. Yazılım, robotik, elektronik ve 3 boyutlu tasarım gibi alanlarda sunulan imkanlarla gençlerin teknolojik becerilerini geliştirmeleri ve projelerini hayata geçirmeleri destekleniyor.

ASSİM, kurulduğu günden bu yana geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veriyor. Merkezde bugüne kadar 64 girişimciye destek sağlanırken, Teknoloji Merkezi'nde 10 binden fazla öğrenci eğitim aldı. Ayrıca konferans, panel, seminer ve kültürel etkinliklerle 240 bini aşkın kişi ASSİM'den faydalandı. Yerleşke içerisinde bulunan 364 kişilik konferans salonu, çok amaçlı toplantı ve etkinlik alanları, çocuk oyun alanları vatandaşların kullanımına sunuluyor. Bunun yanı sıra yerel üreticileri desteklemek amacıyla 18 ticari alan da faaliyet gösteriyor.

Kaynak: ANKA

