Muratpaşa, Küresel Genç İklim Ağına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa, Küresel Genç İklim Ağına Katıldı

25.05.2026 10:07  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, Bloomberg Philanthropies destekli Gençlik İklim Eylem Fonu programına seçilerek dünya genelindeki 300 şehir arasına girdi. Program kapsamında 15-24 yaş arası gençlerin iklim projeleri mikro hibelerle desteklenecek.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Bloomberg Philanthropies tarafından desteklenen Gençlik İklim Eylem Fonu (Youth Climate Action Fund) programının yeni dönemine seçilerek, dünya genelinde programa dahil edilen 300 şehir arasındaki yerini aldı.

Muratpaşa Belediyesi, gençlerle birlikte yerel iklim çözümleri geliştirmeyi amaçlayan küresel şehir ağına katıldı. Gençlik İklim Eylem Fonu programı kapsamında 15–24 yaş arası gençlerin geliştireceği iklim projeleri mikro hibelerle desteklenecek. Bin ile 5 bin dolar arasında değişen desteklerle her şehirde en az 8 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Belediye, gençlerle birlikte öncelikli iklim başlıklarını belirleyerek proje çağrısında bulunacak ve başvuruların ardından seçilen projeleri uygulamaya alacak. Desteklenecek konular arasında iklim eğitimi ve farkındalık çalışmaları, çevresel veri toplama, kent bahçeleri, sürdürülebilir gıda sistemleri, atık yönetimi, bisiklet ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir ulaşım uygulamaları gibi alanlar yer alıyor.

Seçilen projelerin uygulanma sürecinde gençlere belediye tarafından eğitim, rehberlik ve izleme desteği sağlanacak. Program sonunda hayata geçirilen projelerin hem yerel etkileri hem de elde edilen sonuçlar raporlanarak küresel ağla paylaşılacak.

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa, Küresel Genç İklim Ağına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez’e geldi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Van’da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti Van'da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

11:10
Milyonları korkutan Kerem’den haber var
Milyonları korkutan Kerem'den haber var
11:04
Görüşmeler başlıyor Uğurcan için gerekeni yaptılar
Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar
10:54
Jorge Jesus’tan büyük sürpriz Anlaşma sağlandı
Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:25:08. #7.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa, Küresel Genç İklim Ağına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.