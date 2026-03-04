Muratpaşa Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Söyleşi ve Konser

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde söyleşi ve konser programı düzenliyor.

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde söyleşi ve konser programı düzenliyor. Etkinlikler, saat 18.00'de söyleşi programıyla başlayacak. Açılış konuşmasını, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yapacak. Söyleşide, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan ile Uzman Klinik Psikolog Meltem Bilgici konuşmacı olarak yer alacak.

Programın konser bölümünde ise Marmara Flüt Orkestrası sahne alacak. Saat 20.00'de başlayacak konserde, orkestranın şefliğini Ece Karşal üstlenecek, gecede solist olarak Lelya Bayramoğulları dinleyiciyle buluşacak.