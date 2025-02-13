Muratpaşa Belediyesi'nden Acil Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Acil Yangın Tatbikatı

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Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Acil Toplanma Noktası'nda yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Eğitmenler, personellere yangın söndürme teknikleri ve ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verdi.

13.02.2025 11:12  Güncelleme: 11:57
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Atatürk Kent Meydanı'nda yer alan 'Acil Toplanma Noktası'nda yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Atatürk Kent Meydanı'nda yer alan 'Acil Toplanma Noktası'nda yapılan tatbikatta Afet İşleri Müdürlüğü personeli Samet Savaş, yangın söndürme ekipmanlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Personel, uygulamalı yangın söndürme eğitimi aldı

Elektrik yangınlarında hem yangını kontrol altına alabilmek hem de elektrikli cihazları koruyabilmek adına farklı yangın tüplerinin kullanılması gerektiğini belirten Samet Savaş, eğitimde yangın battaniyesinin kullanımını da uygulamalı gösterdi. Savaş, yangını boğmak için kullanılan battaniyenin, yangından etkilenen bireyin üzerine sarılmasıyla oksijen temasının kesildiğini ve kurtarma girişiminin olumlu sonuçlandığını söyledi. Yangın söndürmede 2 metrelik mesafenin ideal olduğunu belirten Savaş, 45 derecelik sporcu duruşu açısıyla yangına müdahale edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Bilgilendirmenin ardından personel, uygulamalı olarak yangın söndürme deneyimi yaşadı.

Çoğu evde ve iş yerinde yangın söndürme tüpleri bulunmasına rağmen nasıl kullanılacağı konusunda çoğu insanın fikir sahibi olmadığını söyleyen Turunç Masa personeli Özlem Kavakdereoğlu, "Verimli bir tatbikat oldu. Bilgilerimi tazeledim. Umarım yaşamak zorunda kalmayız" dedi.

Sivil Savunma Uzmanı Vural Çetin ise "Personelimizin yangın anında nasıl davranması gerektiğini, yangın tüplerinin nasıl kullanıldığını ve duruş pozisyonlarını uygulamalı olarak personelimizle paylaştık" diye konuştu.

Ekipler, tatbikatların belediyeye bağlı aşevi, etüt merkezleri, öğrenci yurdu ve diğer işletmelerde de sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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