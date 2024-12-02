Muratpaşa Belediyesi'nden Kızılarık Mahallesi'ne Tahliye İtirazı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Kızılarık Mahallesi'ne Tahliye İtirazı

Muratpaşa Belediyesi\'nden Kızılarık Mahallesi\'ne Tahliye İtirazı

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'ne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen tahliye tebligatına sert tepki gösterdi. Belediyeden yapılan açıklamada, devletin adaletle hizmet etmesi gerektiği vurgulanarak, mahalledeki vatandaşların mağduriyetine dikkat çekildi.

02.12.2024 17:22  Güncelleme: 17:26
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'ne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelen '15 gün içinde evleri tahliye edin' tebligatına ilişkin "Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bir taraftan belediyemize mahallede imar artışı teklifinde bulunurken bir taraftan vatandaşa yönelik tahkir edici girişimde bulunuyor. Mahalle sakinlerimizin istemediği hiçbir çözümün içinde olmayacağız. Bu haksızlığı dayatanlara ise bir kez daha sesleniyoruz:  Zulmetmeyin. Devlet dediğiniz, adaletiyle yücelir. Aksi takdirde kendi altını oyarsınız" açıklamasını yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen '15 gün içinde evleri tahliye edin' tebligatına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kızılarık Mahallemiz, bugün devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan, adaletten uzak bir yaklaşımın mağduriyetini yaşamaktadır. Mahalle sakinlerimiz, evlerinde huzurla yaşama hakkından mahrum bırakılmıştır.

Devlet, vatandaşına adaletli ve eşit şekilde hizmet etmesi gerekir. Ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Antalya'da birçok emsali olmasına rağmen bu mahallemizi, siyasi ve sosyolojik saiklerle lif lif ayrıştırıp mahalle sakinlerimizi 'işgalci' olarak sınıflandırmıştır.

Bu kabul edilemez!

Bugün Kızılarık'ta 666 metrekare bir işyerine 2023 yılı için, aylık, 78 bin 795 lira, 2024 için ise yine aylık 121 bin 234 lira ecrimisil istenmektedir. Bu astronomik rakamlar, 2 milyon 400 bin liraya ulaşmaktadır! Mahalledeki diğer örnekler de bundan farklı değil, 500 metrekarelik bir arsa için 2023 ve 2024 yılları toplamında 307 bin 424 lira, 90 metrekarelik bir işyeri için ise 295 bin 124 lira ecrimisil istenmektedir.

Dahası, 15 gün içinde tahliye dayatması yapılmaktadır. Bu, hakkaniyetin, adaletin ve vicdanın tamamen yok sayıldığı bir tablodur. Daha önce 10-15 bin lira aralığında olan bedellerin yerel seçimler öncesinde gündeme dahi getirilmemesi ve seçim sonrası vatandaşın sırtına yük olarak binmesi tesadüf değildir.

Bu zulmün adı açıktır:

Vatandaşı çaresiz bırakmaktır. Çok bilinen bir ifadeyle 'kendi yurdunda parya' muamelesi yapmaktır. Ancak unutmamalıdır ki "Zulümle abad olanın akıbeti her daim hüsran olmuştur."

Kızılarık için çözüm bellidir:

Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını düzenleyen 4706 sayılı yasa uygulanmalıdır. Vatandaşlarımızın hak sahibi olduğu bu yerlerde, eşit ve adil bir devlet anlayışıyla çözüm üretilmelidir. Aksi halde, bu adaletsizliği sürdürenler tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bir taraftan belediyemize mahallede imar artışı teklifinde bulunurken bir taraftan vatandaşa yönelik tahkir edici girişimde bulunuyor. Muratpaşa Belediyesi olarak, mahalle sakinlerimizin istemediği hiçbir çözümün içinde olmayacağız. Bu haksızlığı dayatanlara ise bir kez daha sesleniyoruz. Zulmetmeyin. Devlet dediğiniz, adaletiyle yücelir. Aksi takdirde kendi altını oyarsınız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Belediye, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Kızılarık Mahallesi'ne Tahliye İtirazı - Son Dakika

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