Muratpaşa Belediyesi'nden KOSGEB'e Tepki: Antalya'nın Kalkınmasına Darbe Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nden KOSGEB'e Tepki: Antalya'nın Kalkınmasına Darbe Vurdu

Muratpaşa Belediyesi\'nden KOSGEB\'e Tepki: Antalya\'nın Kalkınmasına Darbe Vurdu

Muratpaşa Belediyesi, Akıllı Şehircilik TEKMER Projesi'nin KOSGEB tarafından reddedilmesine sert bir dille tepki gösterdi. Belediye, bu kararın Antalya'nın kalkınması için büyük bir kayıptan başka bir şey olmadığını belirtti ve siyasi müdahalelere karşı hukuk yoluyla haklarını arayacaklarını ifade etti.

25.11.2024 16:54  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Akıllı Şehircilik TEKMER Projesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı KOSGEB tarafından reddedilmesine tepki göstererek, "KOSGEB'in olumsuz tutumu, bu potansiyeli engellemiş ve Antalya'nın kalkınmasına darbe vurmuştur. Tarihi fırsatlar, siyasi çekişmelerin ve dar görüşlülüğün kurbanı olmaktadır. Bu tür kararlar, sadece Antalya'nın değil, tüm Türkiye'nin geleceği için kaybedilen fırsatlar anlamına gelmektedir. Bizler, bu projeyi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Akıllı Şehircilik TEKMER Projesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı KOSGEB tarafından reddedilmesine tepki göstererek, bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın teknoloji ve inovasyon odaklı kalkınma yolundaki büyük bir adımının, Belediye'mizin büyük bir umutla başlattığı yeni ve önemli bir girişiminin siyasi saiklerle engellenmesini kamuoyuyla paylaşmak zorunluluğu doğmuştur.

"Bu karar, Antalya için kaybedilen büyük bir fırsat olarak kayıtlara geçmiştir"

Belediye'mizin Akıllı Şehircilik TEKMER Projesi, Antalya'nın teknoloji ve inovasyon odaklı kalkınması için çok önemli bir adımdı. Ancak, proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı KOSGEB tarafından, hiçbir geçerli gerekçe sunulmadan reddedilmiştir. On yıldır şehrimizin buluş ve girişimcilik iklimine büyük katkı sağlayan, ihracatçı girişimcilere ev sahipliği yaparak ülkemize döviz kazandıran İnovasyon Merkezi'mizin bu büyük atılımı engellenmiştir. Bu karar, Antalya için kaybedilen büyük bir fırsat olarak kayıtlara geçmiştir.

"Proje bütün koşulları sağlamış olmamıza rağmen reddedilmiştir"

Akıllı Şehircilik TEKMER Projesi, Antalya'nın girişimcilik ve teknoloji ekosistemini geliştirmek amacıyla başlattığımız çok önemli bir girişimdir. ASSİM yerleşkesinde modern bir altyapı inşa edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattık. Proje, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Üniversitesi, ANSİAD gibi güçlü yerel iş birlikleriyle desteklenen ve KOSGEB'in katkılarıyla kalkınma sağlanması planlanan bir projeydi. Ancak, KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci ve KOSGEB Antalya Müdürü İbrahim Uğur Erkış'ın gerekçesiz olumsuz tutumu sonucu, proje bütün koşulları sağlamış olmamıza rağmen reddedilmiştir.

"KOSGEB'in olumsuz tutumu Antalya'nın kalkınmasına darbe vurmuştur"

Antalya, yıllardır girişimcilik, inovasyon ve teknoloji alanında potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaya çalışan bir şehir olmuştur. Halihazırda TEKMER projesi için tahsis ettiğimiz alanda, girişimcilerimiz yurtdışına yazılım satarak döviz kazandırmaktadır. Bu noktada, teknoloji merkezi statüsüne kavuşarak, girişimcilerimize vergi teşviki sağlamak, yerel kalkınmayı desteklemek ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak istemiştik. Ancak KOSGEB'in olumsuz tutumu, bu potansiyeli engellemiş ve Antalya'nın kalkınmasına darbe vurmuştur.

Bu kararın teknik gerekçe sunulmadığına göre, özellikle siyasi saiklerle alındığı kanaati oluşmaktadır. Bilal Kendirci ve İbrahim Uğur Erkış gibi bürokratların kararları, kalkınma projelerinin siyasetin kurbanı olmasına yol açmaktadır. Siyaset, önemli bir fırsatı engellemeyi tercih etmiştir. KOSGEB, bu olumsuz tutumuyla, Antalya'nın girişimcilerinin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi hale gelmelerine engel olmuş, ülkemizin girişimcilik ekosistemini olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu yaklaşımın sonucudur ki, Türkiye ihracatının 255 milyar dolar, ithalatın ise 361 milyar dolar olduğu negatif dengede ekonomik varlık mücadelesi vermektedir. Oysa, teknolojik kalkınmaya yapılacak her yatırım, sadece Antalya'ya değil, tüm Türkiye'ye döviz kazancı sağlayacak ve ülkemizin dış ticaret açığını azaltacaktır.

"Bu tür kararlar, sadece Antalya'nın değil, tüm Türkiye'nin geleceği için kaybedilen fırsatlar anlamına gelmektedir"

Milli menfaatler adına hayata geçirilen her projeye karşı gösterilen bu engellemeler, ülkemizin kalkınma yolundaki en büyük tehditlerinden biridir. Tarihi fırsatlar, siyasi çekişmelerin ve dar görüşlülüğün kurbanı olmaktadır. Bu tür kararlar, sadece Antalya'nın değil, tüm Türkiye'nin geleceği için kaybedilen fırsatlar anlamına gelmektedir.

Bizler, bu projeyi savunmaya devam edeceğiz. Hukuk yolu ile hakkımızı arayacak, yaşanan haksızlıkların, siyasi müdahalelerin, burada rol oynayan figüranların takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Antalya, Kosgeb, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden KOSGEB'e Tepki: Antalya'nın Kalkınmasına Darbe Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:40:34. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nden KOSGEB'e Tepki: Antalya'nın Kalkınmasına Darbe Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.