Muratpaşa Belediyesi'nin Antsanat Dergisi, 21'inci Sayısıyla Yayında

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin iki aylık e-dergi formatında yayımladığı kültür-sanat dergisi AntSanat, 21'inci sayısıyla okuyucuyla buluştu. Beşinci yayın yılını geride bırakan dergi; edebiyat, sahne sanatları, kent kültürü ve iklim krizi gibi başlıklarda, zengin ve çok katmanlı bir içerik sunuyor.

AntSanat'ın yeni sayısında, yakın dönemde yaşamını yitiren iki önemli sanat insanı için kaleme alınan yazılar öne çıkıyor. Yazar Yavuz Ali Sakarya'nın, Antalya'nın dağlarına, ovalarına, insanına aşk derecesinde tutkun yazı ve düşünce insanı Giray Ercenk anısına yazdığı "Giray Ercenk'e Veda" başlıklı metni dikkat çekerken; usta tiyatrocu Haldun Dormen ise Gazanfer Eryüksel'in kaleme aldığı "Yıldız Seçen Yönetmen: Haldun Dormen" yazısıyla anılıyor.

Derginin 21'inci sayısında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, bu yıl 17 Ocak'ta 8'incisi düzenlenen Yörük Çalıştayı'nda yaptığı konuşması da yer alıyor. "Kara Çadır Neye İtiraz Eder?" başlıklı metin; Yörük kültürü üzerinden toplumsal hafıza, direnç ve kimlik kavramlarını tartışmaya açan güçlü bir çerçeve sunuyor.

Akdeniz'in geleceği için 'Yeşil' Yol Haritası

Sayıda ayrıca Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen +0,5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı'nın çıktıları ele alınıyor. "Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak" temasıyla gerçekleştirilen çalıştay, Hülya Arslanbay Özyol'un kaleminden "Akdeniz'in Geleceği İçin 'Yeşil' Yol Haritası" başlıklı kapsamlı bir değerlendirmeyle dergide yer buluyor. Çalıştayda konuşmacı olarak yer alan akademisyenlerin iklim krizine ilişkin bilimsel analizleri de sayının dikkat çeken içerikleri arasında.

Dergide ayrıca Demet Çiftçi'nin kaleme aldığı "Gökbük'te Zamanın Dışında Bir Gece: Pıngıdık – Ateşin, Paylaşmanın ve Beraberliğin Oyunu" başlıklı yazı da yer alıyor. Yazı Finike'nin Gökbük Mahallesinde kuşaktan kuşağa aktarılan Pıngıdık geleneğini mercek altına alıyor. Ateş etrafında, doğaçlama unsurlar ve karşılıklı atışmalarla oynanan bu geleneksel oyun, topluluk hafızasını canlı tutan, mizah ve dayanışma üzerinden birlik duygusunu pekiştiren bir kültürel ifade biçimi olarak ele alınıyor.

AntSanat'ın tüm sayılarına ve güncel içeriklerine, 'antsanat.net' adresinden erişilebiliyor.